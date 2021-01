Tredje gang på tre år klappede fælden for 64-årig bilist

Tredje gang var ikke lykkens gang for en 64-årig mandlig bilist, der tirsdag kl. 14.16 blev standset og kontrolleret i krydset Nybrovej/Kulhusvej.

Det var nemlig tredje gang inden for tre år, at han blev snuppet i at køre bil uden at have retten til dette.