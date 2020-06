Artiklen: Tre venners passion for vin fik dem til at åbne vinbar

Midt i en corona-tid har byens nye kombinerede vinhandel og vinbar åbnet dørene. En fælles passion for vin har båret frugt for de tre venner Kim Sjørring, Martin Snevig Jensen og Rasmus Overgaard Bertelsen.

1. maj slog VinTema dørene op, i begyndelsen kun for detailhandel, men, da restriktionerne blev løftet, også for baren.

"Vi mødte hinanden på Kings Hat og blev venner. Jeg havde allerede den gang passionen for vinen, for de to andre er den kommet efterhånden," fortæller Kim Sjørring. Ud over den nu fælles passion viste det sig, at vennerne supplerede hinanden godt forretningsmæssigt. Som daglig leder af Cinemaxx-biografen på Fisketorvet står Martin Snevig Jensen for ledelse og logistik, mens rådgivende ingeniør Rasmus Overgaard Bertelsen hos Dominia har styr på det juridiske.