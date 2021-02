Se billedserie En korsbåndsskade har sat Brian Hamalainen ud af spillet i et år. Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Per Kjærbye

Tre nye spillere i Lyngby Boldklub - og en profil, der fik bekræftet de bange anelser

I Lyngby Boldklubs trup er der tre nye ansigter at finde. Og desværre også en profil på krykker.

04. februar 2021
Af Mikael Østergaard

Til søndagens træning blev Brian Hamalainen i en nærkamp med en holdkammerat skadet i det venstre knæ, og mandag formiddag bekræftede en scanning på Gildhøj Privathospital de bange anelser. Det forreste korsbånd er revet over, og der er skade på menisken.

Forude venter en operation og en lang pause med genoptræning, så først om et år ventes Brian Hamalainen tilbage i kampform.

"Skader er jo desværre en del af det at være fodboldspiller, og eftersom jeg har prøvet en korsbåndsskade før, så ved jeg, hvad jeg går ind til. Jeg havde håbet, at det 'kun' var menisk eller et ledbånd, men det er desværre korsbåndet," siger Brian Hamalainen i en pressemeddelelse.

To spændende indkøb Til at dække pladsen som venstre back har Lyngby Boldklub købt Svenn Crone fri af hans kontrakt med Silkeborg IF. De to parter flirtede allerede i sommer med hinanden, men denne gang lykkedes det at få papir på Svenn Crone med en kontrakt, der løber frem til sommeren 2023.

25-årige Svenn Crone har tidligere spillet i Brøndby, Brønshøj og Silkeborg og har været til landsholdssamlinger på alle ungdomsniveauer for Danmark.

Lyngby har desuden hentet angriberen Justin Shaibu i FC Fredericia. 23-årige Shaibu tiltræder på en aftale, der foreløbig gælder frem til sommer - med mulighed for forlængelse i yderligere et år, hvis opholdet i Lyngby bliver en succes.

Justin Shaibu er talentudviklet i HB Køge og skiftede i 2016 til Brentford i den næstbedste engelske række. I sommer vendte Shaibu hjem til Danmark og til Fredericia, hvor han i efteråret scorede to gange i otte kampe. En spændende spiller, som forhåbentlig kan løse Lyngbys scoringsproblem.

Lyngby Boldklub starter forårssæsonen på onsdag ude mod OB.

Et tredje indkøb lige, inden udløbet af transfervinduet, var signingen af Magnus Kaastrup, der skifter til Lyngby Boldklub på en 2,5-årig kontrakt. De Kongeblå henter offensivspilleren, der primært gør sig på venstre kant, på en transfer fra AGF.

20-årige Magnus Kaastrup var i efteråret lejet ud til Viborg i 1. division, hvor han var en profil og sammen med de grønblusede gik ubesejret gennem efterårets kampe. Ved juletid vendte Kaastrup tilbage til AGF, hvorfra han også tidligere har været udlejet til Borussia Dortmund. Nu går turen så til Lyngby Boldklub, der er glade for at det er lykkedes at hente Kaastrup ind:

"Kaastrup er en virkelig talentfuld spiller, der kan bidrage som offensivspiller i vores system og som passer rigtig godt ind i den måde, vi spiller på. Kaastrup har fart, højt teknisk niveau og et stort potentiale, som vi glæder os til at forløse. Derfor er vi også glade for, at det er lykkedes at lande handlen fra AGF, og dermed får optimale betingelser for at arbejde med Kaastrup og gøre ham til en topspiller" fortæller talentchef Nicas Kjeldsen.

