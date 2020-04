Tre borgere i kommunens pleje er smittet med corona

Kommunen oplyser, at der i øjeblikket arbejdes på at kunne offentliggøre yderligere informationer.

"Lyngby-Taarbæk Kommune har hele tiden været klar over, at denne situation ville opstå. Derfor er der iværksat en lang række af tiltag for at beskytte både vores syge, ældre og sårbare borgere mod den smitsomme coronavirus samt de medarbejdere, der selv kan blive smittet og være smittebærere," skriver man.

Trygt på plejecentrene

Alle beboerne på plejecenter er så vidt muligt i egen bolig, dvs. både i spisesituationer og når de får den daglige pleje og omsorg.

Medarbejderne hjælper så godt som muligt med, at beboerne kan få kontakt med pårørende digitalt, telefonisk, Skype og lignende for at begrænse smitten mest muligt.

"Vi følger naturligvis situationen nøje på de enkelte plejecentre og på tværs af kommunen. Vi er også i løbende dialog med de nationale sundhedsmyndigheder for at søge råd og vejledning. Vi gør alt, hvad der er i vores magt for sikre beboerne mod smitte og samtidig skabe en god og tryg hverdag for beboerne til trods for den forandrede tid, vi står midt i," skriver man og tilføjer:

"Der er fortsat trygt på vores plejecentre, ligesom hjemmeplejen er klædt godt på til at håndtere situationen."