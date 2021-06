Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune Sigurd Agersnap er klar til at undersøge muligheden for at omklassificere Lyngby Omfartsvej til en motortrafikvej for at få sænket farten.

Transportministeriet: Lyngby kan gøre omfartsvejen til motortrafikvej og sænke farten

Politiet har dog tidligere afvist Lyngby-Taarbæk Kommunes ønske om at sænke farten på Lyngby Omfartsvej fra 90-70 km i timen for at nedbringe støjen. Spørgsmålet er om 80 km/t er en mere spiselig løsning

Det Grønne Område - 24. juni 2021 kl. 11:45

Det har længe været et ønske hos et flertal af lokalpolitikere i Lyngby-Taarbæk Kommune at sænke hastigheden på Lyngby Omfartsvej for at få nedsat støjen.

Men selvom vejen er Lyngby-Taarbæk Kommunes, så skal sådan en beslutning godkendes af både Vejdirektoratet og Politiet. Vejdirektoratet har været positivt stemt overfor en sænkelse af hastigheden, mens det er blevet afvist af Nordsjællands Politi.

Derfor har Lyngby-Taarbæk Kommunes borgmester Sofia Osmani bedt transportminister Benny Engelbrecht om at gå ind i sagen. Det er der indtil videre ikke kommet noget ud af. Men i et svar til Det Grønne Område om kommunens muligheder for selvbestemmelse på omfartsvejen skriver Transportministeriet, at der efter bekendtgørelsens § 8, stk. 2, er fastsat en mulighed for, at der på motortrafikveje og motorveje gennem tættere bymæssig bebyggelse og andre støjfølsomme områder i særlige tilfælde kan fastsættes en lavere hastighedsgrænse ned til 60 km i timen alene af hensyn til at nedbringe støjniveauet.

Transportministeriet skriver også, at hvis Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer, at det problematisk at have en kommunal vej, der er motorvej, så har kommunen mulighed for at nedklassificere vejen til en motortrafikvej, der som udgangspunkt har en hastighedsgrænse på 80 km/t.

Vi skal prøve alle muligheder En håndsrækning, som formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune Sigurd Agersnap gerne tager imod.

"Jeg synes, vi skal prøve alle muligheder for at få sænket hastigheden på Lyngby Omfartsvej. En lavere fart vil kunne sænke støjen betydeligt over meget af Lyngby og Sorgenfri, og det vil ikke betyde mange sekunders forsinkelser for bilisterne. Hvis ministeriet mener, at vi ved at nedklassificere vejen kan lykkes med at få sænket hastigheden, så skal vi da forfølge det, men vi er blevet kastet rundt mellem myndigheder, politi og departement, som ikke har villet tage stilling til vores ønske om at sænke hastigheden for at begrænse støjen, så jeg er efterhånden lidt skeptisk, når vi bliver smidt i en ny retning," siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget.

Og det kan da også være svært at få et klart svar fra de implicerede myndigheder. Transportministeren ønsker ikke at udtale sig om sagen på grund af de igangværende forhandlinger på infrastrukturområdet.

Politiet sidder med nøglen Det Grønne Område har også spurgt Nordsjællands Politi om Lyngby-Taarbæk Kommunes mulighed for at nedklassificere Lyngby Omfartsvej til en motortrafikvej, og dermed sænke hastigheden til 80 km i timen, og hvad det i givet fald vil kræve.

Politiet bekræfter, at kommunerne kan klassificere egne veje. Det sker efter retningslinjerne i vejreglerne, og vejen klassificeres blandt andet ud fra dens udformning, herunder for eksempel oversigtsforhold, midterrabat, tilslutninger og frakørsler. Men hvis en vej ombygges, skal politiet give samtykke.

Hvad der skal til for at få sådan et samtykke, vil Nordsjællands Politi dog ikke svare på, da det vil være at sidestille med konkret sagsbehandling.

I stedet henviser de til Vejdirektoratet i forhold til en mere teoretisk forklaring på, hvad der skal til for at få omklassificeret vejen til motortrafikvej.

Ministeren kan afgøre sagen Hos Vejdirektoratet bekræfter de, at det ifølge færdselsloven er politi og vejmyndighed, der i det her tilfælde er Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommune, der træffer afgørelsen om en evt. motortrafikvej.

Men hvis politi og kommuner ikke kan blive enige, så skal sagen ifølge Færdselslovens § 91 afgøres af transportministeren, og så er vi tilbage ved udgangspunktet, nemlig hos Transportministeriet, der selv har peget på, at en nedklassificering af Lyngby Omfartsvej kunne være en mulig løsning.

Fra Motorvej til Motortrafikvej Det Grønne Område har spurgt Vejdirektoratet, hvad der på et teoretisk plan skal til for at nedklassificere Lyngby Omfartsvej til en motortrafikvej.

Svar: Fysisk vil vejstrækningen i givet fald skulle tilpasses den ny status med hensyn til motorvejsskiltningen og kørebaneafmærkning samt eventuelle mulige afledte fremkommeligheds- og sikkerhedsovervejelser på strækningen og i dennes tilslutningspunkter, herunder eventuelt på det tilstødende vejnet.

Vejlovens § 24 siger, at inden der for en kommunevej besluttes ændring i vejens status eller konstruktion, der kan få betydning for vejens kapacitet eller fremkommelighed, skal Vejdirektoratet og de kommunalbestyrelser, i hvis område vejen forløber, have lejlighed til at udtale sig, hvis vejen vil få forbindelse med en statsvej eller en rutenummereret vej.

Lyngby Omfartsvej i Gentofte- og Lyngby-Taarbæk Kommune er rutenummereret med rute 201 gennem nabokommunerne i nord - nærmest Rudersdal Kommune, og i syd til tilslutningen i Helsingørmotorvejen, hvor Vejdirektoratet er vejmyndighed.

