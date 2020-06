Send til din ven. X Artiklen: Transportministeren er afvisende: Staten overtager ikke Omfartsvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Transportministeren er afvisende: Staten overtager ikke Omfartsvejen

Borgmester Osmani (K) ser to grunde til, at staten bør overtage ansvaret for Lyngby Omfartsvej

Det Grønne Område - 26. juni 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra flere lokalpolitikere er der udtrykt ønske om, at Lyngby Omfartsvej overtages af staten. Det ønske bliver dog skudt ned af transportminister Benny Engelbrecht (S).

Det Grønne Område har spurgt ministeren, hvordan han forholder sig til det ønske. "Med strukturreformen fra 2004 blev det under den daværende VK-regering besluttet, at Lyngby Omfartsvej hører under kommunens ansvar. Jeg har ikke aktuelle overvejelser om, at den nuværende lovgivning på området skal ændres," siger han til Det Grønne Område.

Borgmester Sofia Osmani (K) er ikke overrasket over svaret fra ministeren.

"Men at man tilbage i 2004 traf en urimelig beslutning, er jo ingen undskyldning for at fastholde den," siger hun og fortsætter:

"Staten ejer en række motorveje og veje på brokonstruktioner, det har vi ikke i kommunerne. Vi har den ene vej, og den stiller helt andre krav til vedligeholdelse og udstyr end kommunens øvrige veje. Samtidig bruges vejen i høj grad af bilister fra andre kommuner, der skal til og fra København. Der er dermed to grunde til, at staten bør overtage ansvaret: De har ekspertisen, og vejen er en del af det tværkommunale vejnet," siger hun.

- Så du vil fortsat arbejde for, at staten overtager vejen?

"Ja, jeg vil fortsat udfordre staten på ejerskabet. Hvis ikke staten ønsker at overtage vejen, så er min holdning, at vi bør have lov til at sænke hastigheden. Det er ikke rimeligt, at staten frakender sig ansvaret for vejen, samtidig med at vi i kommunen begrænses i vores råderet. Herunder muligheden for selv at fastsætte hastighedsgrænsen," siger hun.

