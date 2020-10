Transfervinduet er lukket: Goddag og farvel i Lyngby Boldklub

”Vi er naturligvis glade og stolte på egne og Winthers vegne. Vi er endnu engang lykkedes med at udvikle og uddanne en spiller, der tager turen fra Lyngby Boldklub til en top-5-liga i Europa. Vores strategi lægger vægt på talentudvikling og på at bygge en sund fodboldklub for fremtiden, og dagens transfer er endnu et eksempel på, at vi er på rette vej”, siger adm. direktør Andreas Byder.

”Kasper er en dygtig spiller og er også en del af vores fremtidsplaner her i Lyngby. Som alle har kunnet se, har Kasper været lidt inde og ude af holdet, så da Aalesund kom på banen med denne mulighed, valgte vi at slå til. Vi var ikke umiddelbart i markedet, men synes, at det er en god mulighed for Kasper til at få en større rolle og så vende tilbage efter nytår med ekstra kamptræning og ekstra erfaring til vores fælles mål om overlevelse”, siger sportschef Birger Jørgensen.

Patrick da Silva nåede 32 kampe og scorede to mål for Lyngby, blandt andet det fantastiske sejrsmål mod OB i 4-3 kampen for et lille år siden.

Patrick da Silva er ikke fundet for let på grund af sin indsats på banen, men fordi han et par gange ikke har levet op til klubbens etiske regler uden for banen.

”Vi har ophævet Patrick da Silvas kontrakt. Det er sket på baggrund af en ikke-sportslig vurdering, hvor vi ikke mener, at Patrick da Silva og Lyngby Boldklub er et match længere. Derfor har Patrick nu fået fri til at finde en ny klub”, siger Andreas Byder.

Forstærkning fra Brøndby

Kasper Jørgensen afløses på pladsen af Jens Martin Gammelgaard, 25 år, som har fem ligalandskampe på cv’et og en lang række ungdomslandskampe.

Brøndby IF hentede for nogle år siden Jens Martin Gammelgaard i Silkeborg IF, hvor han havde stor succes, men under cheftræner Alexander Zorninger røg Jens Martin Gammelgaard ud i kulden, og heller ikke under Niels Frederiksen har han været fast mand i startopstillingen. Hans offensive egenskaber er gode, men han har mangler i det defensive. Overordnet kan han dog blive en gevinst for Lyngby.

” Vi kender alle sammen hans topniveau og ved, hvad han kan bidrage med på øverste niveau i Superligaen. Han kommer til os med stor sult og et ønske om at vise sine kvaliteter. Vi har haft et godt øje til Jens Martin gennem noget tid, og vi er glade for, at det nu er lykkedes at lave en aftale med en ekstraordinær god spiller”, siger sportschef Birger Jørgensen.

Lyngby Boldklub har lavet en lejeaftale for Jens Martin Gammelgaard med Brøndby IF frem til sommer og har i forbindelse med aftalen sikret sig en købsklausul.

Desuden vender Emilio Simonsen ved årsskiftet tilbage til Lyngby efter at have været udlejet til Nykøbing FC.

Og hvad betyder til- og afgangen så for Lyngbys styrke?

Umiddelbart ligner det status quo – i forsvaret dog måske med en pil opad.

Jens Martin Gammelgaard er med sin erfaring mere end en fuldgod erstatning for Kasper Jørgensen, og Brian Hamalainen, som Lyngby skrev kontrakt med for halvanden måned siden, mere end opvejer tabet af Patrick da Silva, selv om han ikke har da Silva’s gennembrudskraft på kanten.

Desuden er Kevin Tshiembe tilbage efter lang skadespause, og som sagt fortsætter Frederik Winther sæsonen ud.

Midtbanen er blevet styrket med lejeaftalen med unge Victor Torp, der imponerede i sine to første kampe siden skiftet fra FC Midtjylland, men til gengæld er det skuffende, at Lyngby ikke landede en aftale med en angriber.

Gustav Marcussen er væk, André Riel er i karantæne – og måske på vej ud i kulden – for sine homofobiske udladninger mod SønderjyskE, og Frederik Gytkjær og Christian ’Greko’ Jacobsen er ikke typiske frontløbere, men bedst som hængende angribere. Og har Emilio Simonsen fysikken til Superligaen?

Tilbage er Emil Nielsen, men han har haft svært ved at få bolden i nettet trods mange chancer. Kun mod lavere rangerede klubber i trænings- og pokalkampe er det lykkedes. Hvis ikke han får indstillet sigtekornet, har Lyngby et scoringsprogram.