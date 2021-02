Transferstatus: Goddag og farvel til Lyngby

Det var hektiske dage i de danske superligaklubber, inden transfervinduet lukkede 1. februar. Der blev solgt og købt, udlejet og lejet på livet løs, så klubberne følte sig bedst muligt rustet til de afgørende kampe om at komme i slutspillet - og i den anden ende af tabellen at skrabe så mange point sammen, at nedrykning ikke bliver slutfacit.

Svenn Crone havde for nogle år siden en god periode i Brøndby, men blev i overskud og solgt til Silkeborg, hvor han blev stamspiller og anfører. Spørgsmålet er, om han kan gøre en forskel i Lyngby, hvor han formodes at skulle konkurrere om pladsen som venstre back, der er blevet ledig efter Brian Hamalainens korsbåndsskade.

Magnus Kaastrup er en spændende kantspiller, der er god til at skære ind i banen og også har målpotentiale. Han fik debut i søndagens kamp mod AGF og gav prøver på sit potentiale. Også Justin Shalbu kender vejen til målet, så alt i alt har nyindkøbene styrket angrebet i Lyngby, der kun har sagt farvel til en enkelt angriber, André Riel, der er skiftet til Frem. Det bliver ikke et tab.

Lyngby har også sagt farvel til Ertugrul Teksen, der har fået kontrakt i tyrkiske Konyaspor, og til U19-spilleren Mohammed Fazal, der er rejst til Jönköping. Desuden er Jonathan Ægidius fra U19-holdet skiftet til Brøndby. Både FCK og Brøndby kæmpede om det store målmandstalent, som mange i Lyngby havde udset til at blive afløser for Thomas Mikkelsen, der med sine 37 år ikke har alderen med sig. Så skuffelsen er stor i Lyngby.

Aldersmæssigt er Nicolai Geertsen heller ikke fremtidens mand. Alligevel er det lidt overraskende, at forsvarsspilleren fik besked om, at han ikke skulle forvente spilletid. Resultatet blev, at bundsolide Geertsen skiftede til FC Helsingør. Han kan forlade Lyngby med god samvittighed efter at have været en afgørende faktor i mange kampe.