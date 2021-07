Magnus Warming afviste for nylig et tilbud fra norske Bodø/Glimt, men slog til, da Torino meldte sig på banen.

Træningskamp: Masser af mål og masser af vand

Lyngby var bagud 1-4 mod FC Helsingør 25 minutter før tid, men to mål af Lasse Fosgaard og et af Magnus Westergaard sikrede uafgjort. Magnus Warming solgt til Torino.

Efter tre træningskampe er Lyngby Boldklub fortsat uden sejr. Efter nederlag til Nykøbing FC og FC København blev det lørdag eftermiddag 4-4 mod FC Helsingør efter 90 minutter, der var mere egnet til vandpolo end fodbold.

Tilbagevendte Emil Nielsen bragte Lyngby foran 1-0, men FC Helsingør vendte billedet til pauseføring på 2-1. FC Helsingør fortsatte presset i 2. halvleg og kom på både 3-1 og 4-1 med 25 minutter igen.

Så trådte Lasse Fosgaard i karakter. Han reducerede til 2-4, og efter at Magnus Westergaard havde gjort det til 3-4, sørgede Lasse Fosgaard for slutresultatet 4-4 på en ripost, efter at Kasper Jørgensen havde brændt et straffespark.

Både Frederik Gytkjær og Adam Sørensen startede inde for første gang siden deres lange skadespauser.

Til gengæld spejdede man forgæves efter Magnus Warming. Det var der en god grund til. Den letbenede angriber blev i sidste uge solgt til italienske Torino F.C., som han skifter til med øjeblikkelig virkning.





21-årige Magnus Warming kom til Lyngby i januar 2020 på en 3½-årig kontrakt. Officielt kom Warming fra Brøndby IF, der dog havde lejet offensivspilleren ud til barndomsklubben Nykøbing FC i hele 2019. Magnus Warming spillede 42 kampe med otte mål og fire assists for Lyngby og blev for nyligt belønnet for sin udvikling med debut på det danske U20-landshold.

”Warming har nogle spidskompetencer, som der er rift om fra højeste niveau, og interessen fra Torino har absolut ikke stået alene. Det er en rigtig god case for os, også økonomisk’, siger direktør Andreas Byder, Lyngby Boldklub.