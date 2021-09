Tradition og fornyelse til årets Liv i Lyngby

Som noget nyt er byfesten udvidet til to dage. Fredagen er lagt an på et voksent publikum med musik på gader og stræder, mulighed for at gå en smagsrute, late night shopping i flere butikker og en opfordring fra Handelsforeningen til at besøge Kgs. Lyngbys mange restauranter og spisesteder.