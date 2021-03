Torben Weiss Garne 60 år

Torben Weiss Garne fylder 60 år 9. marts. Pressefoto

Underdirektør, cand.jur. Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension, fyldte 60 år 9. marts 202. Receptionen er udskudt til juni

Torben Weiss Garne har ansvaret for arbejdet med jura, regnskabsområdet og EU-arbejdet i brancheorganisationen Forsikring & Pension. Han har arbejde i Forsikring & Pension i 14 år haft, og det har haft stor betydning for både forsikringsselskaber og forbrugere.

Torben har en offensiv tilgang til de regler, som forsikringsselskaberne er omfattet af. Reglerne skal følge med tiden og understøtte digitalisering, bæredygtighed og være målrettede. Et vigtigt skridt i den retning er arbejdet med en ny lov om forsikringsvirksomhed. Den lov forventes vedtaget senere på året.

Det er i EU, at store dele af rammerne for den danske forsikringsbranche bliver fastlagt. Her har Torben ansvaret, når brancheorganisationen planlægger, hvordan de danske forsikringsselskabers interesser bedst varetages. Et fokusområde er, at ny dansk- og EU-regulering også reelt kommer kunderne til gavn og således ikke kun kommer fiktive forbrugere til gode.

Torben Weiss Garne er også direktør for Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, der træder til, hvis et dansk eller et udenlandsk forsikringsselskab går konkurs og ikke lever op til sine forpligtelser over for forbrugerne. Siden 2016 er det blevet til hjælp til over en million kunder i Danmark og 11 andre lande efter konkurser hos fire forsikringsselskaber.

Torben Weiss Garne har tidligere i en periode på over ti år haft ansvaret for klima- og forebyggelsesarbejdet i Forsikring & Pension og DFIM. I den forbindelse blev der blandt andet opbygget et tæt samarbejde med kommunerne vedrørende forebyggelse af vandskader.

Dette skete blandt andet på baggrund af det voldsomme skybrud i hovedstadsområdet i juli 2011, der kostede forsikringsbranchen op mod seks milliarder kroner. Hertil kom stormene Allan og Bodil i 2013, der også medførte mange stormflodsskader. Af flere omgang stod folk i vand til knæene i deres egne huse. Her blev Torben forsikringsbranchens talerør. TV-vognene fra både TV2 og DR var meget ofte på besøg hos ham. Torben har stadig ansvaret for forsikringsdelen af stormflods- og oversvømmelsesordningen samt terrorforsikringsordningen.

Torben kom til brancheorganisationen Forsikring & Pension i 2007. Som en del af arbejdet blev han sekretariatschef for Stormrådet. Han var så "heldig" at lande sit nye job på et tidspunkt, hvor mange tusinde stormflodsskader skulle håndteres efter den historisk store stormflod i oktober 2006. Men også det fik han hurtigt skik på.

Torben Weiss Garne har været kontorchef i Finanstilsynet med ansvar for blandt andet EU-arbejdet og i Økonomi- og Erhvervsministeriet med ansvar for den finansielle regulering. Før det var han på den danske EU-repræsentation i Bruxelles med ansvaret for det finansielle område, forbrugerområdet og søfart. Torben har været med til at udarbejde en lang række rapporter og betænkninger på især det finansielle område.

Privat bor Torben i Lyngby, er gift med lektor Annette Weiss Garne og har to døtre, Astrid og Ida. I weekenden bruger han en del tid på sin familie, badminton og løb. Han elsker alpint skiløb og eksotiske rejser til blandt andet USA, Japan og Vietnam. Han cykler desuden hver dag de 10 kilometer til og fra arbejde.

På grund af corona-restriktioner afholder Forsikring & Pension først reception for Torben Weiss Garne 11. juni 2021.