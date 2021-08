Topkamp med topunderholdning og seks mål

Efter Lyngbys sejr på 4-2 over Fremad Amager i onsdags var der lørdag eftermiddag lagt op til et vaskeægte topopgør på Helsingør Stadion mellem 1. divisions to ubesejrede mandskaber.

Allerede efter fire minutter gav Frederik Gytkjær et varsel om, at han havde taget det skarpe skyts med, men Kevin Stuhr Ellegaard reddede afslutningen. Helsingørs veteranmålmand skulle senere blive sat på flere opgaver af Lyngbys topscorer.

Herefter satte Helsingør sig på spillet og pressede Lyngby tilbage på banen. Hjemmeholdet vandt stort set alle tacklinger og andenbolde, og Lyngby fik ikke tid og ro til at spille sig ud af presset.

Efter 18 minutter kom hjemmeholdet foran 1-0 efter et mønsterangreb, hvor bolden blev spillet i lyntempo mellem 4-5 mand, inden den havnede hos Tonni Adamsen, der sendte den over stregen. Kort efter svigtede Lyngbys opdækning igen, men hovedstødet gik forbi mål.

Lyngby nåede dårligt at ånde lettet op, inden bolden igen lå i målet. Adam Sørensen tabte en tackling, og Helsingørs Elijah Just tog et træk og skruede smukt bolden op i modsatte hjørne til 2-0.

Så var det igen Frederik Gytkjærs tur til at vise sig frem, men hans afslutning reddede Kevin Stuhr Ellegaard helt nede ved stolpen. Kørt før pausen blev Magnus Westergaard spillet fri. Han forsøgte at lobbe bolden over Kevin Stuhr, men målmandens arme var for lange.

Dermed sluttede de første 45 minutter 2-0 efter en imponerende indsats af hjemmeholdet, der viste stor fight og imponerende opspil og kombinationer i det opskruede tempo, der ikke gav Lyngby mulighed for at sætte gang i sine omstillinger. Således kom normalt angrebsivrige Adam Sørensen og Magnus Kaastrup slet ikke til fadet, og situationen blev ikke bedre af, at Sanders Ngano og Marcel Rømer undervejs begge havde indkasseret et gult kort og derfor måtte lægge bånd på de fysiske udfoldelser.

En alvorlig snak i omklædningsrummet vendte tingene på hovedet efter pausen.

2. halvleg var kun et minut gammel, da Frederik Gytkjær steg til vejrs og headede bolden i nettet via stolpen, og syv minutter udlignede indskiftede Rasmus Thellufsen til 2-2. Thellufsen tog en solotur ind i feltet, blev tacklet, men fik bolden med sig og afsluttede fladt uden chance for Kevin Stuhr.

Opturen fortsatte, da Magnus Kastrup i det 63. minut sendte bolden videre til Frederik Gytkjær, som bankede bolden i nettet til 3-2.

Helsingør var dog ikke knækket. Frederik Ibsen måtte hive en refleksredning ud af ærmet for at holde føringen, men var chanceløs, da McCowatt efter et hjørnespark stod helt umarkeret og nemt kunne sparke bolden i nettet til 3-3.

Det var tæt på et sejrsmål til Helsingør, da Frederik Ibsen mistede først fatningen, så bolden i en tackling med en angriber, men Lyngby-målmanden gjorde skaden god igen ved at redde afslutningen.

Dermed sluttede det 3-3 efter 90 medrivende minutter med fodbold på et plan, man normalt kun oplever i Superligaen. Flot klaret af Lyngby at komme tilbage i 2. halvleg, men overordnet set skal holdet være tilfreds med det ene point.