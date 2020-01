Togskinnerne vil larme aften og nat: Skinnesliberen tager Kystbanen

I den sidste uge af januar og den første af februar kommer det til at larme om aftenen og natten fra skinner på Kystbanen. Her i området vil især borgerne i Taarbæk og de, der bor tæt på Strandvejen og Dyrehavens østlige del få larmen at føle.

Det er Banedanmarks specialtog, skinnesliberen, som tager en tur op og ned ad Kystbanen kl. 22.30 til kl. 5 i perioden 25. januar og frem til 4. februar.

Skinnesliberen sliber, høvler og fræser skinnernes overflade for at sikre, at sporet er i så god form som muligt til at klare de 3.000 daglige tog, der kører på det statslige jernbanenet.

Slibetoget kører 1-9 gange på samme strækning for at fjerne rifler og bølger på skinnerne. Toget kører om natten for ikke at genere den togdriften, og på en nat kan slibetoget i gennemsnit nå at slibe 5-6 kilometer skinner færdigt.

"Efter at skinneslibetoget har gennemkørt en strækning, vil der være færre vibrationer i sporet fra togene. Det betyder, at der går længere tid imellem, at det er nødvendigt at justere sporet og udskifte skinner, sveller og skærver," forkalrer Pernille Skovrup, vedligeholdelsesleder i Banedanmark:

"En vigtig del af vedligeholdelsesarbejdet består i at slibe, fræse og høvle skinnerne. Både af hensyn til sporet, men også for at sikre en bedre komfort for passagererne og for at begrænse støjen fra skinnerne," siger hun.