To unge præster står bag filosofiske møder

Det er Lundtofte Kirke to unge præster Stephan Wung-Sung de Fønss og Sidsel Lervad Hansen, som over fire aftener i august og september diskuterer filosofiske emner

Så er der invitation til 'Filosofiske sensommersaloner' i Geels Kirkesal i Lundtofte Kirke.

"Det er vores to unge præster Stephan Wung-Sung de Fønss og Sidsel Lervad Hansen, som arrangerer disse arrangementer over fire aftener i august og september," skriver Lundtofte Kirke i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Vidste du, at udtrykket alfa og omega - altså, at noget er helt afgørende - stammer fra det bibelske skrift Johannes' Åbenbaring? Vores sprog og dermed den måde, vi taler på, er i konstant forandring og udvikling. Hvor noget består, mens andet forgår. Bibelen er én af de største kilder til vores sprog. For eksempel har mange talemåder i vores sprog af i dag deres oprindelse i de bibelske tekster. Og det selvom, at Bibelen og dens tekster har flere tusinde år bag sig. Johannes' Åbenbaring - som udtrykket alfa og omega kommer fra - er det sidste skrift i Det Nye Testamente i den danske bibeloversættelse," skriver altså Lundtofte Kirke.

Over to aftener i Geels Kirkesal vil præsterne dykke nærmere ned i Johannes' Åbenbaring og lære mere om det forholdsvis ukendte åbenbaringsskrift. Hvert arrangement vil begynde med et kortere foredrag om Johannes' Åbenbaring. Efter foredraget vil der blive læst op fra skriftet. Oplæsningen vil blive ledsaget af stemningsfuld musik. Første arrangement er 26. august fra klokken 19.30 til 21, og nummer to er 2. september ogås klokken 19.30 til 21.

Møllehave "I anledning af, at vi dette forår mistede en af vor tids helt store teologiske og litterære talenter, Johannes Møllehave, vil vi over to aftener i Geels Kirkesal sammen lukke op for det forunderlige skatkammer af prædikener, essays og salmer, som Møllehave har efterladt sig," skriver Lundtofte Kirke videre i deres pressemddelelse.

Til hvert arrangement vil der være højtlæsning af teksterne og fællessang. Det sker 9. september klokken 19.30 til 21 og igen 16. september klokken 19.30 til 21.

Til arrangementerne vil der blive serveret noget at drikke og en snack.

