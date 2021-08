Flere og flere kommuner indfører røgfri arbejdstid, men det halter i Lyngby-TAarbæk og Rudersdal.. Foto Adobe Stock Foto: peter werner/wernerimages - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: To ud af tre kommuner dropper smøger i arbejdstiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To ud af tre kommuner dropper smøger i arbejdstiden

Men Lyngby-Taarbæk er det kun indført på et enkelt område.

Det Grønne Område - 12. august 2021 kl. 11:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Fra maj 2021 må kommunalt ansatte i 66 af landets 98 kommuner vente til fyraften med at tænde en cigaret. Det er en stigning på 16 kommuner på under et år I løbet af året bliver bl.a. Gribskov, Køge og Ringsted Kommune også røgfri. Men Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er ikke at finde på den liste.

Vi har spurgt formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune Birgitte Scherning Poulsen hvorfor Rudersdal Kommune ikke er hoppet med på den tendens.

"I Rudersdal har vi fokuseret på børn og unge. Ved at sikre en god forebyggelse, håber vi på, at opnå så godt som en røgfri ungdom og voksengeneration," siger Birgitte Schjerning Povlsen, der godt er klar over, at de ikke er i mål med det arbejde endnu.

"Når vi taler om de voksne, synes jeg det er en anderledes problematik. Vores konservative indstilling er, at der er tale om voksne mennesker, der kan tage ansvar for eget liv. - Til forskel fra børn og unge," siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Det røgfri arbejdsmiljø, som Rudersdal Kommune aktuelt praktiserer, betyder at hvis man vil ryge, så skal ud af døren og og gå længere væk fra arbejdspladsen.

Fakta Andel kommuner, der har røgfri arbejdstid eller får det i 2021 per region



Region Nord: 36 pct. (4 ud af 11 kommuner)





Region Midt: 84 pct. (16 ud af 19 kommuner)



Region Syd: 73 pct. (16 ud af 22 kommuner)



Region Sjælland: 71 pct. (12 ud af 17 kommuner)



Region Hovedstaden: 69 pct. (20 ud af 29 kommuner)



Kilde:







6 gode grunde til at gøre arbejdstiden røgfri



Sundere arbejdsmiljø

Forebygger rygestart

Støtter et rygestop

Færre sygedage

Styrker kommunens image

64 pct. af danskerne bakker op om røgfri arbejdstid Andel kommuner, der har røgfri arbejdstid eller får det i 2021 per regionRegion Nord: 36 pct. (4 ud af 11 kommuner)Region Midt: 84 pct. (16 ud af 19 kommuner)Region Syd: 73 pct. (16 ud af 22 kommuner)Region Sjælland: 71 pct. (12 ud af 17 kommuner)Region Hovedstaden: 69 pct. (20 ud af 29 kommuner)Kilde: www.cancer.dk/roegfriarbejdstid Røgfri ældrepleje "Det er et ok benspænd, der lægger en begrænsning for, hvor meget der kan ryges i arbejdstiden. Begrænsningen, oplever jeg, har virket positivt, der er færre og færre voksne, der ryger i dag. De, der er tilbage og som har behov for at ryge, må selv beslutte, hvor det helt skal stoppe," siger hun.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har røgfri arbejdstid været drøftet, men det er et emne, der deler vandende.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Bodil Kornbek, synes røgfri arbejdstid er en god ide. Og selvom der også i udvalget har været uenighed, så er det faktisk lykkedes at få indført røgfri arbejdstid på ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Vi vedtog at indføre det i 2019. Det bliver sandsynligvis et krav på et tidspunkt alligevel. Det kræver selvfølgelig noget tilvænning, det er noget man skal tale om, og så skal det bakkes op af rygestop kurser," siger Bodil Kornbek, der gerne selv så, at det også blev udbredt til andre områder i kommunen.

relaterede links