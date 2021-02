To nye dagligvarebutikker åbner på Lyngby Hovedgade

De nye beboere, der inden længe kan flytte ind i Nygården på hjørnet af Lyngby Hovedgade og Gyldendalsvej, kommer ikke til at slæbe indkøbsposerne langt. I stueetagen åbner nemlig både en Føtex og en Netto. Men faktisk er det ikke nogen rigtig nyhed, for Salling Group har været med i planerne lige fra start.

Projektet er udviklet af KPC København A/S, der også er totalentreprenør, Arkitema er arkitekt, Pension Danmark, KAB er bygherre og Oluf Jørgensen A/S er ingeniør.

Lyngby er et kraftcenter

Carsten Hadsbjerg, der er udviklingsdirektør i Salling Group fortæller, at den primære årsag til, at de indgik samarbejde med KPC er, at Lyngby er et helt unikt handelscenter.