Episoden fandt sted i Dyrehaven natten til 9. september sidste år i forbindelse med lukkefest på Bakken. Den ene mand er dømt for rent fysisk at overfalde hende, mens den anden er dømt for at film det.

Artiklen: To mænd dømt for voldtægtsforsøg og grov vold i Dyrehaven: Ankede dommen på stedet

To mænd dømt for voldtægtsforsøg og grov vold i Dyrehaven: Ankede dommen på stedet

To mænd har ved Retten i Lyngby fået henholdsvis 3,5 års og halvandet års fængsel for voldtægtsforsøg og grov vold af en på daværende tidspunkt 43-årig kvinde. Det fortæller anklager for Nordsjællands Politi Jesper Holm til Det Grønne Område.

Episoden fandt sted i Dyrehaven natten til 9. september sidste år i forbindelse med lukkefest på Bakken.

"Den ene er dømt for rent fysisk at overfalde hende, mens den anden er dømt for at film det," siger Jesper Holm.

De to mænd ankede på stedet.

Ifølge Det Grønne Områdes oplysninger fortalte de to mænd i retten, at de fulgtes med kvinden rundt på Bakken. Men de fortalte, at de på et tidspunkt sagde farvel og gik hver til sit.

Den forurettede fortalte derimod, at hun gik rundt sammen med dem. Men at hun lige pludselig blev hun taget om munden og væltet ned på jorden. Hun blev slået, sparket, lagt om på maven og fik trukket bukser og underbukser ned.

Hun fortalte, at ham, der forsøgte at voldtage hende, fiflede med sine bukser, som hun udtrykte det. Hun gjorde rigtig meget modstand, og så opgav de.