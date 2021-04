Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

To mænd anklaget for grov vold efter overfald med bat på 15-årig dreng: Tre piger under 15 år var også til stede

Tre mænd - en er endnu på fri fod - var sammen med tre piger under 15 år, da de mandag aften tæskede en dreng i Lyngby.

Det Grønne Område - 27. april 2021 kl. 17:15 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

De unge mænd, der mandag aften tæskede en 15-årig dreng i hovedet og på kroppen med et bat, blev ikke anklaget for forsøg på manddrab, som anklagemyndigheden havde begæret. Dommeren valgte i stedet at sende de to 18-årige mænd fire uger i varetægtsfængsel med en sigtelse for grov vold - § 245.

Dørene blev begæret lukkede, og der blev nedlagt navneforbud, så det var ikke meget, at anklageren efterfølgende kunne fortælle til Det Grønne Område.

Blot at der stadig er en ukendt gerningsmand på fri fod, og at de tre mænd var mødt på på adressen på Lyngbygårdsvej i selskab med tre piger, der var under 15 år. Og at disse piger på grund af deres alder ikke kunne sigtes. Deres sag overgår til de sociale myndigheder.

Anklageren kunne desuden bekræfte, at ingen af de unge mennesker har tilknytning til hverken rocker- eller bandemiljøet.