To lokale vil vælges til regionsrådet

Du kan finde to kandidater fra Lyngby-Taarbæk på den konservative del af stemmesedlen, når der skal stemmes til regionen

09. juni 2021

Når vi 16. november skal til kommunalvalg, skal vi samtidig til regionsrådsvalg. Det Konservative Folkeparti har nu sammensat sin opstillingsliste til valget, og der er to kandidater fra Lyngby-Taarbæk på den konservative del af stemmesedlen.

Den ene er Magnus Von Dreiager, som er nummer syv på listen. Han er allerede medlem af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune, men har nu mod på mere. Til daglig læser han jura og er landsformand for Konservativ Ungdom.

"Jeg vil gerne styrke psykiatrien. Særligt ventetiderne på børne- og ungepsykiatrien skal helt væk, hvis det står til mig. Historisk har psykiatrien været tabubelagt. Det tabu skal vi helt bort fra. Og det starter med, at psykiatrien får samme positive opmærksomhed, som de fysiske sygdomme har," siger han.

Lidt længere nede af listen står Philip Rye som nummer 37. Han er netop selv blevet far, og har oplevet hvor pressede fødeafdelingerne er:

"Det er fantastisk at få et lille barn. Men manglen på ressourcer og varme hænder er med til at gøre oplevelsen unødigt stresset. En halv time inden vores fødsel, som var en december-nat, fik vi at vide, at vi havde fire timer til at komme ud, når barnet var kommet ud. Vi skal væk fra stress og jag på fødeafdelingerne, og der skal være mulighed for barselsophold for alle førstegangsforældre," siger Philip Rye.

Spidskandidat for Det Konservative Folkeparti i Region Hovedstaden er den nuværende formand for Sundhedsudvalget i regionen, Christoffer Buster Reinhardt. Han er glad for at have et så stærkt felt af københavnske kandidater med på regionsrådslisten:

"Jeg er glad for, at Magnus og Philip vil stille op til regionsrådet. Det Konservative Folkeparti vil kæmpe for, at vi får flere ambulancer, bedre forhold på fødeafdelingerne, kortere ventetid på fertilitetsbehandling og bedre tid til den enkelte patient, når man er til lægen."