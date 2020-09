Tyven kom begge steder ind ved at afliste et vindue. Modelfoto

Artiklen: To indbrud i Hjortekær: Smykketyve på spil

To indbrud i Hjortekær: Smykketyve på spil

Mandag indløb to anmeldelser om indbrud på to af Lundtoftevejs sideveje i Hjortekær. I et hus på Hjortekrogen var en rude aflistet i en terrassedør og tyven forsvandt med diverse smykker.