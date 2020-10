To forrygende fløje stod bag Virum-Sorgenfris første sejr

KSG fra København var foran med tre mål, men så skiftede Virum-Sorgenfri over til offensiv forsvarsformation, og det gav mulighed for kontraløb og efterfølgende scoringer af de to fløje, Emil Heckmann og Jonathan Ibsen.

Især lynhurtige Emil Heckmann var forrygende i hele kampen, mens hans fløjkollega i højre side, Jonathan Ibsen, i første halvleg imponerede med finurlige skruebolde under KSG-målmanden.

De to spilleres opvisning betød syv mål i træk, og dermed var Virum-Sorgenfri foran 14-10, inden KSG fik reduceret til pausestillingen 14-11.

Så skulle man tro, at den hellige grav var velforvaret, men KSG kæmpede sig tilbage i kampen og nåede op på 20-21.

Virum-Sorgenfris langskytter havde svært ved at finde vej til nettet, og især Mads Nissen havde mange hasarderede afslutninger og brændte tilmed et straffekast. Men da det for alvor brændte på, steg Mads Nissen til vejrs og hamrede to langskud i mål, og så vandt Virum-Sorgenfri 28-24.

”Vi fik godt fat i det i dag, og jeg er specielt tilfreds med kontraspillet i første halvleg. Og så hjalp det, da vi skiftede over til et 4-2 forsvar”, konstaterede cheftræner Martin Bager efter kampen.