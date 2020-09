Se billedserie Alle er velkomne til at deltage i messe på Vor Frue Kloster, hvor man derfor også ved selvsyn kan beskue de to store glasmosaikker.

To engle svæver over lokalt kloster

John Frans og Per Steen Hebsgaard har i forbindelse med renovering af Vor Frue kloster skabt to glasmosaikker til klosterkirken

Det Grønne Område - 01. september 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To engle svæver nu og givetvis i al fremtid i Vor Frue Klosters klosterkirke i Høsterkøb. Klosteret er blevet renoveret og således også kirkesalen, der i september måned får sit alter og til den tid endeligt kan indvies.

Men i forrige uge tog man forskud på fejringen, idet to store glasmosaikker var blevet færdige og opsat.

Det er den fynske kunstner John Frans, der havde fået til opgave på bestyrelsen og nonnernes ønske at lave oplæg til to glasmosaikker, hvor englen skulle være et markant element.

Glaskunstneren Per Steen Hebsgaard, der tidligere har samarbejdet med John Frans blandt andet om et værk til Odense Teater, er manden, der i tæt samarbejde med John Frans har genskabt hans akvareller til mandshøje glasmosaikker.

John Frans er født og opvokset som katolik, hvad der har præget hans produktion livet igennem.

Per Steen Hebsgaard - også kaldet dr. Glas - er et meget kendt navn i kunstnerkredse og han har arbejdet sammen med stort set alle danske og nordiske kunstner, der har skabt glasværker. Per Steen Hebsgaard har tidligere udført værker til kirker. Blandt andet til Ribe Domkirke, hvor han samarbejdede med Carl Henning Pedersen og til Sønderborg Kirke, hvor det var Per Kirkebys skitser, der blev omsat til glasruder.

Det var da også en ualmindeligt tilfreds formand for Sankt Benedikts bestyrelse, Hans Jensen, der i sin tale blandt andet sagde: "Med en livsintensitet, der er sjælen i al kunst, indbydes vi til at træde ind i troens livsrum, hvor to lysende engle svævende møder os. Et ophøjet og betagende skue. Himlens vingesus, med former, farver, flader og linjer føjet sammen i en sublim enhed, fjernt fra enhver hjælpeløs subjektivitet.

Blikket ledes så at sige ind i den overnaturlige virkelighed, de to glasmosaikker fremstiller og formidler - som en kunstnerisk set fuldbåren frugt af Evangeliets sandhed om menneskesønnen, der skal komme i sin Faders herlighed sammen med sine engle."

Vor Frue Kloster/Åsebakken, der ligger på Høsterkøbvej, er et romersk-katolsk benediktiner-kloster. Klosteret udgør en del af Beuronkongreationen indenfor den Benediktinske Konføderation.

Klosteret flyttede til den nuværende bygning, et tidligere landsted, i 1942.