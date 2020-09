To drømmemål sendte Lundtofte tilbage på sporet

I anden halvleg var Lundtofte i fuld kontrol. Fredensborg kom ikke til en eneste chance, mens Lundtofte havde masser af muligheder for at udbygge føringen. Blandt andet havde Martin Henningsen endnu et farligt frispark, der denne gang prellede af på stolpen.

"Det var befriende at vinde efter tre nederlag i træk. Spillerne kæmpede for sagen, så jeg er meget tilfreds", sagde cheftræner Henrik Nielsen, inden han forsvandt ud i buskadset for at lede efter vildfarne bolde.