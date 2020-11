Se billedserie Bumpene på den smalle vej skal gøre det sikrere for eleverne fra Kongevejens Skole at krydse over. Foto Lyngby-Taarbæk Kommune

To bump, skilte og 30 km/t på I. C. Modewegs Vej: Frilandsmuseet bruges som sikker skolevej

Kommunen bakker op om Kongevejens Skoles brug af Frilandsmuseet som sikker skolevej

Det Grønne Område - 20. november 2020 kl. 18:30 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

I.C. Modewegs Vej er blevet fartdæmpet til 30 km/t omkring Åbrinken. Det er sket med to bump og skilte, der skal gøre skolevejen mere sikker for Kongevejens Skoles elever, når de skal krydse I. C. Modewegs Vej. Skolen har en aftale med Frilandsmuseet om, at eleverne kan bruge museets sti fra indgangen over for Åbrinken.

Teknik- og Miljøudvalget bevilgede i august penge til bumpene for at bakke op om den alternative skolevej.

"Vi vil rigtig gerne støtte initiativet fra skolebestyrelsen om sikker skolevej igennem Frilandsmuseet, som drives af forældre. Vi håber, at tiltaget kan motivere forældre og elever til at benytte den smukke og sikre skolevej året rundt," siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget Sigurd Agersnap (SF) i en pressemeddelelse, hvor medlem af skolebestyrelsen, Katrine Krone, takker:

"Trafiksikkerheden omkring Kongevejens Skole er under pres om morgenen. Bestyrelsen er glad for at kommunen bakker op om skolevejen gennem Frilandsmuseet ved, at der nu er etableret de fartbegrænsende tiltag på I.C. Modewegsvej. Vi håber også, at kommunen vil samarbejde om andre projekter for at skabe bedre og sikre skoleveje for vores børn."

De fartdæmpende bump har kostet kommunen 25.000 kroner.

På kommunens egen prioriterede liste over skolevejsprojekter figurer I. C. Modewegs Vejs på 23. og sidstepladsen. Det er dog med et noget dyrere projekt, der omfatter en cykelsti på nordsiden af vejen til 2.350.000 kroner.

