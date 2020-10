To brødre scorede samtlige mål i underholdende opgør

Dommeren blev skadet

I serie 1 tabte Virum-Sorgenfri Boldklub lokalopgøret mod Lyngby 2-0, mens Taarbæk IF fortsatte sin sejrsstime i serie 3, denne gang 4-0 over Farum på mål af Oliver Svava (2), Victor Kringelbach og Alexander Hedegaard.

Efter otte runder indtager Taarbæk andenpladsen i rækken med 19 point, side om side med ORI Fodbold og fem point efter ubesejrede Hareskov. I samme række spillede Lundtoftes andethold 2-2 med Skjold Birkerød.

Brede IF skulle også have været i kamp i serie 3, men den blev aflyst, fordi dommeren blev skadet. Til gengæld vandt klubbens andethold 7-1 over Albertslund på mål af Simon Riise, Ali Dia, Aske Thorup, Ebbe Nygaard og et hattrick af Stefan Jensen.