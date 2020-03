Artiklen: To billister snuppet i 'kørsel uden føreret'

I to seperate tilfælde standsede politiet torsdag aften bilister uden ret til at køre bil - en med kørselsforbud og en uden kørekort.

Manden blev standset på Helsingørmotorvejen og blev sigtet for kørsel uden førerret.

Gal igen

Ikke længe efter klokken et minut over midnat fredag, blev en 20-årig kvinde fra København standset. Kvinden kom kørende ad Gammelmosevej, men hun havde ikke noget kørekort, og hun blev derfor ligeså sigtet for kørsel uden førerret.