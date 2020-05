Timingen kunne have været heldigere: Helle åbner klinik for kropsterapi i Virum midt i en coronatid

"Jeg brænder for at gøre en forskel for folk, så de har det godt fysisk og psykisk og jeg kan virkelig godt lide følelsen af det lokale fællesskab. Derfor valgte jeg også at min klinik skulle have det helt lokale navn Virum Kropsterapi, så byen ved, at det her er deres sted," siger hun, der er vokset op i Furesøkvarteret og gik på Virum Skole i 9 år. Senest var hun lærer på Fuglsanggårdsskolen.