Timeout til Lyngbys sportschef: 'Uenighed med træner er til at løse'

Det kom som et chok for de fleste, da sportschef Birger Jørgensen i sidste uge bad ledelsen i Lyngby Boldklub om tre ugers ferie som følge af stress.

Birger Jørgensen har været en central figur i Lyngby Boldklub i 20 år. Da klubben gik konkurs og blev tvangsnedrykket til Danmarksserien i 2001, blev Birger Jørgensen som en de få på posten for at tage del i genoprejsningen.

Siden har han spillet en central rolle i klubbens talentudvikling, og for nogle år siden blev han udnævnt til sportschef. Da Lyngby Boldklub i 2018 igen balancerede på randen af konkurs, var han blandt de 20 dedikerede Lyngby-fans, der skød penge i ’Friends of Lyngby’, som overtog klubben efter Hellerup Finans.

I de seneste år har Birger Jørgensen ikke haft mange fridage, og da transfervinduet lukkede 1. oktober, kunne han endelig trække vejret en smule. Men kun for en stund. Så fulgte en svær tid for Lyngby Boldklub med mange nederlag og ingen sejre, og til sidst blev det for meget for Birger Jørgensen, der ganske enkelt havde brug for ro og ny luft.

Aftalen med Lyngby Boldklub er tre ugers ferie – med mulighed for forlængelse, hvis der er behov for det.

Der har været forlydender om, at orloven også skyldes uenighed mellem Birger Jørgensen og cheftræner Christian Nielsen. Det er rigtigt, at samarbejdet mellem de to centrale personer ikke er perfekt, men omvendt er begge Lyngby-folk helt ind til benet, så problemet er til at løse, siger en central kilde til DGO.