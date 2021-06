Se billedserie Godmorgen og velkommen til Kernehuset , siger Maybritt Kristensen til børnene om morgenen.

Tillykke til Maybritt: Hun har været 40 år i det samme børnehus

Maybritt Kristensen har passet børn i Kernehuset på Nøjsomhedsvej i 40 år

Det Grønne Område - 02. juni 2021

40 år med masser af unger.

Maybritt Kristensen har passet børn i Kernehuset på Nøjsomhedsvej i 40 år. Daginstitutionen hed dog ikke Kernehuset, da hun kom til - Lille Ørholm var navnet dengang tilbage i 1980'erne.

Og det var heller en tid med masser af corona-test. Nej, da Maybritt Kristensen blev ansat, var ansættelsen betinget af, som det hed, at hun forpligtigede sig til, at "...lade Dem underkaste regelmæssig tuberkuloseundersøgelse efter de til enhver tid gældende regler," som der står i hendes ansættelsespapir.

Meget har ændret sig siden dengang, men det har smilet ikke - det smil der møder børn og forældre om morgenen, når Maybritt tager imod og hilser med et veloplagt: "Go' morgen". Det er ligegyldigt om det så regner eller sner - om der er solskin, eller der er blæst, så er Maybritt parat med åbne arme og ja et stort smil.

Faktisk er det ikke en overdrivelse at sige, at Maybritt står der nærmest hver morgen, for hun har haft så få sygedage, at det kan tælles på nærmest én hånd - der var dog dengang, hun faldt på legepladsen og måtte en tur på skadestuen - det var én dag. Og så blev hun opereret i foden en anden gang - der var hun væk en uge... Og det er det - i 40 år, skriver Kernehuset i en pressemeddelelse.

Så hun har bogstaveligt talt hver dag været parat med hjælp til genstridige flyverdragter, et pust på et rødt knæ, madpapiret der ikke vil komme af leverpostejsmadden, og hun har været parat med et par arme til trøst, en snak med to børn om et skænderi - og her på det sidste: hjælp med håndvask og et farvel ved lågen til corona-trætte børn og voksne.

"Både børn og voksne har været umådelige heldige at have Maybritt Kristensen i Kernehuset - hun er engageret, kreativ, nærværende, sjov og sød - og så elsker hun børnene - og alt det har hun været i 40 år," skriver Kernehuset.

Når der er tid derhjemme, så løber Maybritt en tur, strikker eller også går hun en tur med sin mand Ken Kristensen. De har også to børn sammen, de er voksne nu, så Maybritt er endda også mormor til to piger.