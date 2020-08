Tillykke til Magasin i Kgs. Lyngby: En velholdt dame i udvikling fylder 60 år

Se billedserie "Jeg er mega ydmyg overfor den rolle, jeg har her. Selvom jeg har stået i spidsen for Magasin Lyngby i ni år, så er jeg kun en lille del af historien. Det er alle dem, der har abejdet her og været med til at gøre Magasin til det, det er i dag, der for alvor tæller,? siger forretningschef Michael Dupont. Foto: Pernille Borenhoff

Magasin fejrer, at det er 60 år siden, at stormagasinet kom til Lyngby. "Wellness på toppen af bygningen, et hænge-ud-sted, der har åbent til kl. 02 om fredagen og bedre udnyttelse af uderummet er på forretningschef Michael Duponts ønskeseddel.

Det Grønne Område - 22. august 2020

I disse dage fejrer Magasin, at det er 60 år siden, at stormagasinet kom til Kgs. Lyngby og slog skydedørene op for de allerførste kunder.

Og fra den første dag strømmede unge, ældre, mænd og kvinder til butikken på hjørnet af Klampenborgvej og Lyngby Hovedgade. For et stormagasin i forstaden var noget ganske nyt og et tegn på, at Lyngby var en by i udvikling.

Parfumeriafdelingen lå i stueetagen. Her ligger den stadig. For den er - og har altid været - et af Magasins helt store trækplastre. I lighed med lingeriafdelingen, der har en af stormagasinets mest fremtrædende placeringer. Noget der ifølge butikschef Michael Dupont ikke ses i andre stormagasiner.

Enkelte af ekspedienterne har været med stort set siden den første dag.

"Vi har flere medarbejdere, som har været her i virkelig mange år, og som kunderne har en relation til. De har altid været i Magasin Lyngby. Ikke noget med at flytte blot midlertidigt til en af de andre Magasin'en. På en eller anden måder bliver man som medarbejder i Magasin en del af lokalsamfundet," siger Michael Dupont.

Æggesandwich og softice Tog man for 60 år siden rulletrappen - eller elevatoren - op, fandt man på de øvre etager afdelinger med beklædning til hele familien. Her var også en pladebutik, hvor man kunne sidde i aflukkede lydtætte rum og høre The Beatles' seneste udgivelse. Og så var ikke mindst Magasins cafeteria det helt store trækplaster. Her kunne man sidde med udsigt til Lyngby Hovedgade og nyde en æggesandwich eller en softice, hvad der var ret så eksotisk dengang for 50-60 år siden.

Dengang var cafeteriaer noget nyt i Danmark. Siden da, er der dukket et utal af caféer op. Både i Lyngby og i selve Magasin. Og der kommer stadig flere til, for det er noget, som kunderne efterspørger.

"Vi lytter til kundernes ønsker om, at der skal være et sted i Magasin, hvor man kan sætte sig ned. Et supplerende koncept til dem, vi har i dag. Og derfor åbner vi snart en café på 3. sal. Med udsigt til hovedgaden, men uden æggesandwich," siger Michael Dupont.

Han har et ønske om, at der på sigt også vil komme et spisested, hvor folk kan opholde sig noget længere tid.

"Vi vil gerne have et sted, som folk bruger som et socialt mødested. Hvor man kan nyde et glas vin, og hvor der fx er dj og længere åbent," siger han.

En aktiv del af byen Ifølge Michael Dupont er man hele tiden på udkig efter nye koncepter, der gavner både Magasin og byen.

"Magasin skal være en institution, der tager del i byen. Vi er ikke introverte. Vi vil gerne tage ansvar for udviklingen af Lyngby og deltager i netværk, hvor det giver mening. Blandt andet i Science City, som sponsorer for Lyngby Boldklub og ved at lave arrangementer blandt andet for børn. Vi deltager også i alle de arrangementer, som bliver udviklet i samarbejde med Cityforeningen. Fx Black Friday, Lyserød Lørdag og lignende tiltag," siger Michael Dupont.

Som 60-årig skal man hele tiden være opmærksom på ikke at ligge på den lade side og gøre, som man plejer.

"Folk må meget gerne have en holdning til Magasin. Og meget gerne kommer med kritik og ønsker til os. Vi prøver hele tiden at tilpasse os udviklingen, og hele kundeadfærden har jo ændret sig de seneste år," siger han.

Ifølge ham kommer der færre kunder i butikken end tidligere. Til gengæld bruger de længere tid i butikken. Og de handler på andre dage end tidligere.

Lørdag er den største salgsdag. Efterfulgt af fredag og søndag, hvor det især er familier, der lægger vejen forbi Magasin.

"Kunderne er troløse. Og det er fedt. Hver dag er en ny kamp, og vi kan aldrig tillade os at læne os tilbage," siger Michael Dupont.

Fremtiden tegner lys Når man har fødselsdag, må man godt ønske sig noget. Og Michael Dupont har tre store ønsker på Magasins vegne.

Et wellness område. Meget gerne på toppen af Magasin med udsigt over byen.

Et 'hænge-ud-sted, hvor gæsterne vil kunne være fredag aften til kl. 02

Samt at uderummene uden for Magasin bliver udnyttet bedre.

"Hvis Magasin og detailhandlen som helhed skal være med til at underbygge et godt byrum, skal man turde forandringer. Og gøre processen mere enkel. Både for de små og store aktører. Små pop upper, der bare ønsker at være på torvet fx en enkelt dag, opgiver at ansøge, fordi det er så kompliceret. Det kan ikke være rigtigt, at det kun er de store, der har musklerne til at ansøge," siger han.

Letbanearbejdet er i fuld sving. Og det skaber udfordringer.

"Det er en proces, vi skal igennem. Og der vil være udfordringer i et års tid. Vi kan dog se, at kunderne alligevel finder herned, og vi skal være fokuserede på at give dem en god oplevelse."

Magasin har så dybt forankret en position i Lyngby, at Michael Dupont er 100 procent sikker på, at butikken også vil være at finde på hjørnet af Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej om 60 år.

"Fremtiden for detailhandlen i Lyngby er lys, især hvis vi erkender, at det ikke er let, og at vi skal samarbejdet på tværs af interesser. Vi har et godt udgangspunkt. Super loyale kunder og et stort opland, hvor der er potentiale til at få fat i endnu flere kunder," siger Michael Dupont.

Selve jubilæet fejres den 26. august med masse af aktiviteter dagen lang.