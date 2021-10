Portræt af pastor N.N. Sværdborg, 1927. Han var en af de mest dedikerede fortalere for, at Lundtofte skulle udskilles til et selvstændigt sogn med egen kirke. Han var først tilknyttet Lyngby Kirke, og blev den første sognepræst i Lundtofte Kirke 1932-1938. Pastor Sværdborgs gravsted er fredet og kan i dag ses på kirkegården. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Tillykke: Lundtofte Kirke 100 år

Allerede i 1914 begyndte man at arbejde på at oprette et selvstændigt kirkesogn for Brede, Ørholm, Lundtofte og Hjortekær og bygge en kirke.

Kirkens inventar blev i 1999 istandsat og restaureret. Kirkens alterparti er en tidstypisk altertavle med et maleri, der forestiller Jesu dåb. Johannes Døberen bøjer sig for at hente vand i sine hænder, og himlen åbner sig i et lyshav over Jesus. Billedet er malet under 2. Verdenskrig af den lokale maler Jørn Glob, lillebror af rigsantikvar P.V. Glob. Billedet blev skabt på et tidspunkt, hvor han som modstandsmand var eftersøgt af den tyske besættelsesmagt. Maleriets lyse og bløde farver viser kunstnerens tro og håb om en bedre og lysere fremtid. Døbefonten ligner en middelalderlig granitdøbefont, og den er tegnet af kirkens arkitekt og udført af stenhugger Karl Hansen.