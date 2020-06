?Jeg vil arbejde hårdt for at skabe stabilitet og sammenhold i projektet,? siger Christine Dal.

Tilfredshed hos Venstre med valget af ny spidskandidat

Valget af Christine Dal er den fornyelse, Venstre i Lyngby-Taarbæk har ventet på, siger formand Lis Coskun Laursen.

Det Grønne Område - 24. juni 2020 kl. 07:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helt som ventet blev regionsrådsmedlem og lokal folketingskandidat, Christine Dal Thrane, valgt som Venstres nye spidskandidat til kommunalvalget i 2021 - efter at først tidligere borgmester meddelte, at han efter tyve år i lokalpolitik trak sig. Og efter, at hans afløser, Helle Binzer, valgte at trække sit kandidatur.

Christine Dal blev valgt uden modkandidat ved det ekstraordinære opstillingsmøde mandag aften på Lyngby Rådhus, og formand Lis Coskun Laursen glæder sig over valget, siger hun til Det Grønne Område:

"Christine er et stort politisk talent, der - udover at være flittig og strategisk - har nogle menneskelige egenskaber, der kan samle partiet i Lyngby-Taarbæk. Christine er den fornyelse, vi har ventet på herude, og vi er så glade for, at vi har fået den mulighed at bringe hende i spil som spidskandidat. Christine har, udover bestyrelsen, en bred opbakning fra vores medlemmer og rummer netop den erfaring med flere flotte valgkampe bag sig, som vi har manglet."

Opbakning er der også fra tidligere borgmester Søren P. Rasmussen, som stopper i kommunalbestyrelsen ved nytår i 2021. Han siger:

"Jeg har været valgt til kommunalbestyrelsen i mere end 20 år og, som jeg meddelte for lang tid siden, genopstiller jeg ikke, da jeg vil prøve kræfter med nye opgaver og udfordringer. Jeg bakker 100 procent op om valget af Christine som spidskandidat og er sikker på, at hun vil kunne løfte opgaven på bedste vis."

Stabilitet og sammenhold Ud over at få sine politiske mærkesager frem handler det for Christine Dal at få skabt stabilitet og sammenhold i Venstre i Lyngby-Taarbæk.

"Jeg er overordentlig glad for den tillid, Venstres medlemmer har givet mig som ny spidskandidat for partiet. Jeg glæder mig meget til den kommende tid, hvor det nye politiske projekt skal støbes i samarbejde med Venstres bestyrelse, medlemmer og selvfølgelig borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune," siger hun - og adresserer de seneste år tumult i Venstre på denne måde:

"Jeg vil arbejde hårdt for at skabe stabilitet og sammenhold i projektet, og jeg er sikker på, at min erfaring fra Regionsrådet og Frederiksberg Kommunalbestyrelse kan hjælpe mig langt hen ad vejen i de kommende måneder. Her vil jeg vie min tid på at give borgerne i Lyngby-Taarbæk mit bedste bud på en politik, der kan gøre en forskel i deres hverdag. Som efterfølger får man hurtigt af politiske modstandere klasket et mærkat på sig om, at man arver alt sin forgængers politik, så lad mig slå helt fast: det bliver ikke tilfældet."

En klar profil 3F er en fagforening med rod i Socialdemokratiet. Men Christine Dal vil også gå på barrikaderne for 3F. Hendes og Venstres version af 3F - vel at mærke: Frihed, fællesskab og frisind.

"Jeg ser det som det vigtigste, at vi igen får en klar profil og får defineret, hvad Venstre vil i Lyngby-Taarbæk. At der ikke går sognerådspolitik i den, og at vi igen står som et samlet Venstre, der dækker kommunen fra Taarbæk til Lyngby og fra Virum til Lundtofte osv. At vi igen kan genkende vores partis værdier i vores lokalpolitikeres ageren, vores medlemmer og os som forening og at ingen vil være i tvivl om, hvad Venstre står for, nemlig frihed, fællesskab og frisind," siger hun:

"Det politiske projekt, jeg skal stå i spidsen for, skal gennemsyres af gennemsigtighed, ærlighed og ordentlighed. Jeg tror, at mange vælgere er uendelig trætte af 'politikersnak', hvor besparelser serveres som omprioriteringer, og hvor prioriteringer af vores fælles midler desværre bunder i, at vores lokalpolitikere hurtigt kommer alt for langt væk fra virkeligheden. Min baggrund som sygeplejerske sikrer mig, at jeg altid bevarer jordforbindelsen og går til nye arbejdsopgaver med et åbent sind."