Omfartsmotorvejen er blandt de områder hvor kommunen gerne vil have lov at bestemme hastighedsgrænsen. Foto: Frank S. Pedersen

Til kamp mod støj, uheld og bedre miljø: 'Kære Benny, vi vil bestemme farten'

Mindre støj, færre uheld og bedre miljø. Argumenterne for lavere hastighedsgrænser er uimodståelige, men de nuværende regler arbejder imod argumenterne, mener seks nordsjællandske borgmestre, der opfordrer transportministeren til at lave reglerne om.

Det sker i et brev dateret 8. oktober, en uge efter at transportministeren havde inviteret til en åben høring om lavere lokale hastighedsgrænser i byerne.

'Udviklingen de seneste år viser, at det går den forkerte vej for især de bløde trafikanter i byerne. Især høj hastighed har stor betydning for ulykkernes opståen og konsekvens,' skrev transportminister Benny Engelbrecht blandt andet som begrundelse for mødet, der skulle belyse 'muligheder og perspektiver i, at kommunerne får større afgang til selv at fastsætte lavere hastigheder i byerne.'