Tidligere borgmester med kulturelle anbefalinger: New York, Paris og Lyngby-Taarbæk

Det Grønne Område har bedt lokale kulturelle fyrtårne om at give deres bud på sjove, spændende, anderledes og underholdende oplevelser, der kan være med til at holde humøret oppe og bære vores kulturhungrende læsere sikkert igennem den kommende tids nedlukninger.

Her er, hvad tidligere borgmester og nuværende formand for blandt andet Fonden Kulturstedet Lindegaarden og Lyngby-Taarbæk Jazzklub Rolf Aagaard-Svendsen anbefaler:

Når du ikke kan komme til koncert i Lyngby-Taarbæk Jazzklub, kan du bare tage til New York - hjemme fra computeren. Her kan du bl.a. komme til koncert i de berømte jazzklubber Blue Note https://www.bluenotelive.com og Village Vanguard https://villagevanguard.com , og købe billet til livestreaming af nogen af deres koncerter. Du kan selvfølgelig også lytte til DR P8 jazz.

Jazzkoncert i New York

Du kan lave din egen kultur-tur for familien med quiz og præmier eller et kultur-terrænløb eller et kultur-rally.