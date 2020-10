Tidligere Lyngby-spiller blandt Europas 60 største talenter

Siden 2015 har fodboldeksperter på den engelske avis The Guardian hvert år offentliggjort den prestigefyldte Next Generation-talentliste.





Med på årets liste over de 60 største fodboldtalenter fra årgang 2003 er Maurits Kjærgaard, der sidste år kom til RB Salzburg fra Lyngby Boldklubs fodboldakademi. For at få seniorerfaring blev han udlejet til FC Liefering, der ligger nummer to i den næstbedste østrigske række, og Maurits Kjærgaard er fast mand på holdet.