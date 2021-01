Tid til at bære træet ud

"Det er lidt mere besværligt at komme af med juletræet, end det er at hente det. Nogle kører det til genbrugsstationen, mens andre har valgt at brænde det eller noget helt tredje. De sid-ste fire år har vi haft ekstraordinær indhentning af juletræer, og det har været så populært, at vi gentager succesen i 2021. Man skal blot stille juletræerne ud til fortovet, og så henter vi dem", fortæller Kasper Dibbern Petersen fra Lyngby-Taarbæk Forsyning.