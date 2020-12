Fra venstre til højre borgmester i Mariagerfjord Kommune Mogens Jespersen (V), nyansat direktør for Festival of Europe Henrik Th. Andersen og viceborgmester Leif Skaarup (A). De er i færd med underskrivelsen af Henrik Th. Andersens jobkontrakt. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Thorsager bliver festivaldirektør i Mariager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Thorsager bliver festivaldirektør i Mariager

Den tidligere leder af Kulturhuset i Lyngby, Henrik Thorsager Andersen, bliver chef for stort europæisk folkemøde i Mariager i 2022.

Det Grønne Område - 18. december 2020 kl. 15:45 Kontakt redaktionen

Der er lavet en omfattende forundersøgelse af muligheden for at skabe et europæiske folkemøde i Mariager til maj 2022. Og til at virkeliggøre ambitionerne har 'Festival of Europe', som folkemødet er blevet døbt, har man ansat Henrik Thorsager Andersen som festivaldirektør fra 1. januar 2021.

Henrik Thorsager Andersen kommer senest fra en stilling som Head of Event i Odense Sport & Event, hvor han har været ansvarlig for alt kommerciel eventaktivitet.

Men navnet trækker også tråde til Lyngby, hvor Henrik Thorsager Andersen har været leder af Kulturhuset i Lyngby og i øvrigt så sent som i 2017 var kandidat for Venstre ved kommunalvalget, men ikke blev valgt ind.

Mariagerfjord Kommune har allerede reserveret startkapital til eventen, hvor visionen er at skabe et folkemøde, som man kender det fra Bornholm - denne gang blot 'på europæisk'.

En vild vision "Det er en vild vision, men det er også en vildt spændende vision. Og det er derfor, jeg har sagt ja til i denne omgang at arbejde med en mere værdipolitisk dagsorden. Jeg vil gerne være med til at gøre EU til 'vores EU', og det får jeg chancen for her, sammen med andre stærke kræfter, og med solid lokal opbakning," udtaler Henrik Thorsager Andersen i en pressemeddelelse fra Festival of Europe.

Festival of Europa har en styregruppe, som formand for Europabevægelsen og erhvervskvinde Stine Bosse står i spidsen for. Og Stine Bosse sad på den anden side af jobsamtale-bordet, da festivaldirektøren skulle findes:

"Henriks job kommer til at være EU-samarbejdet i en nøddeskal. Han får sin sag for. Det her job kræver en diplomatisk ildsjæl, der kan jonglere med 27 lande og kulturer, og i sidste ende levere et konkret resultat inden for tidsfristen. Hvis han - og vi - lykkes, kan vi til gengæld efterlade et historisk projekt, som vil kunne leve i årtier fremad her i Danmark og danne idébank for lignende events i andre EU lande," udtaler Stine Bosse i pressemeddelelsen.

Jagt og cykling Henrik Thorsager Andersen er i øvrigt vokset op i Viborg. Hans far var landmand og moren organist. Han er gift med Lisbeth, som er gymnasielærer og sammen har de tre børn. I fritiden går han på jagt og cykler landevejscykling. jesl