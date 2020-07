Therese er ude i mange uger: Brækkede hånden til DM i tennis

For Therese Harboe Holst fra Virum-Sorgenfri startede DM i tennis for ungdom forrygende.

16-årige Therese Harboe gik igennem kvalifikationsturneringen uden at afgive et eneste parti og var godt på vej til endnu en sejr i hovedrunden.

Efter kampen fortsatte smerterne, og et efterfølgende lægetjek viste, at Therese Harboe havde brækket hånden. Nu venter en længere pause, inden hun kan svinge ketcheren igen, og det kan få betydning for Virum-Sorgenfris hold i 1. division, der satser på at vende tilbage til Elitedivisionen. Her spiller Therese Harboe Holst 4. single, men forhåbentlig er truppens bredde så stor, at missionen lykkes uden den hårdtslående venstrehåndsspiller.