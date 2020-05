Se billedserie I naturen er der højt til loftet og mulighed for at holde afstand. Privatfoto

Terapeutiske samtaler i det fri gør underværker

Naturen har hjulpet Henriette Tybjerg til at bruge sine erfaringer i en Corona-tid

Det Grønne Område - 03. maj 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mere end ti år har mindfulness instruktør, coach og psykomotorisk terapeut Henriette Tybjerg arbejdet med motion og fællesskab i naturen. Det er en udfordring i disse Corona-tider, hvor det hverken er muligt at samles i store grupper eller have kunder i kliniken. I stedet bruger hun sin erfaring, og gennemfører samtaler og terapi i naturen.

"Min oplevelse og erfaring er, at naturen skaber rum til fordybelse, accept og nærvær. Samtidig med at der i naturen er højt til loftet og mulighed for at holde afstand," fortæller hun, og fortsætter:

"Det kropslige nærvær er et godt udgangspunkt i samtalen, da jeg tror på, at den enkelte kan finde svarene inde i sig selv, hvor det kan være givende med en udefrakommende, der stiller spørgsmålene og lytter. Især i disse Corona-tider, hvor der er mange bekymringer og en stor usikkerhed, er naturens gavnlige virkning særlig vigtig, såvel for vores fysiske helbred som for vores psykiske velbefindende," mener hun.

Træningsmotivation Som en bonus bliver kroppen brugt, når samtalen foregår, mens man bevæger sig.

"Lige i øjeblikket er der mange der har brug for træningsmotivation, når der ikke er et fællesskab der venter på en, vanen er sat ud af spil, inaktiviteten hiver en fast til stolen. I nogle tilfælde er det nok med telefonsamtalen, men flere har glæde af et træningsprogram med en plan, som vi sammen følger op på," slutter Henriette Tybjerg.

Man kan booke plads til en gratis og uforpligtende telefonsamtale på hjemmesiden www.henriettetybjerg.dkfsp