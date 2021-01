Tennisdrama: Den kamp glemmer debutanten ikke lige med det samme

Det blev en lang lørdag for Virum-Sorgenfris tennisdamer. Kl. 11 tjekkede de ind til dagens kamp mod HIK i Elitedivisionen, og først kl. 20 kunne de holde fyraften med en sensationel sejr på 4-3 over de ellers sejrsvante damer fra Hellerup.

Mest træt var Frederikke Uhrskov Støchkel, der var med på afbud, fordi Virums normale 3. single, Anna Tang, var knæskadet.

26-årige Frederikke Uhrskov Støchkel har tidligere spillet tennis på eliteniveau og kom i sommer til klubben fra Holte, men har ikke spillet på topplan i et par år. Så spørgsmålet var, om hun konditionsmæssigt kunne stå distancen. Det skulle vise sig, at det kunne hun.

Hun startede med at vinde 4. singlen 5-7 6-3 og 10-5 i match tiebreak efter et langt opslidende opgør og udlignede dermed til 2-2 i holdkampen.

Forinden havde Victoria Andersen tabt 2. singlen 3-6 1-6, mens Virums Anna Rasmussen vandt 1. singlen 7-6 6-1 efter et forrygende andet sæt, hvor hun hamrede både forhånds- og baghåndsvindere ud i hjørnerne. Derimod var Josefine Rosenfeldt chanceløs i 3. damesingle, som hun tabte 2-6 3-6.

Anna Rasmussen og Victoria Andersen tabte 1. damedouble efter 5-10 i match tiebreak, mens Frederikke Uhrskov Støchkel og Josefine Rosenfeldt vandt 2. damedouble 7-6 7-6. Her blev andet sæt vundet 17-15 i tiebreak på den 10. matchbold!

Med stillingen 3-3 skulle holdkampen afgøres i golden match tiebreak.

Ansvaret kom til at hvile på Frederikke Uhrskov Støchkel og Josefine Rosenfeldt, der gentog sejren i doublen med 10-8 over Emma Vester Håkansson og Cecilie Estlander, og så kunne en træt, men jublende glad Frederikke Uhrskov Støchkel endelig puste ud.

Med sejren kravlede Virum-Sorgenfri over nedrykningsstregen, á point med Hørsholm/Rungsted og to point foran Birkerød, men da holdet mangler at spille mod de to tophold, KB og Gentofte, ser det stadig sort ud.

Birkerød mangler at spille mod Hørsholm/Rungsted og Århus 1900, mens Hørsholm/Rungsted har Birkerød og Lyngby tilbage. Århus 1900 er allerede dømt til nedrykning.