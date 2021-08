Tennisdamer leverede en vaskeægte sensation

Hjemmeholdet fik dog nyt håb, da Anna Tang med en perfekt stopbold i kampens sidste duel vandt 2. damesingle over Ida Hasselbalch, og Anna Signe Rasmussen i 1. damesingle udlignede til 2-2 med sejr over Mathilde Tranberg. Anna Signe Rasmussen var foran 1-0 i sæt og 5-1 i anden sæt, men Hørsholm-spilleren kom på 5-5, inden Anna Rasmussen lukkede og slukkede med to vundne partier.

I 1. damedouble vandt Anna Signe Rasmussen og Therese Holst Harboe første sæt 6-0 og førte 2-0 i andet sæt, men gik kolde, så Hørsholm-parret vandt sættet 7-5. Virum-pigerne kørte dog sejren hjem med 10-8 i matchtiebreak.

I 2. damedouble vandt Josefine Rosenfeldt og Hannah Winding Mollerup første sæt, tabte andet og tabte 8-10 i matchtiebreak.

Dermed var stillingen 3-3, og kampen skulle afgøres i Golden matchtiebreak. Den vandt Josefine Rosenfeldt og Hannah Winding Mollerup meget overraskende 10-7 over Mille Mørk og svenske Adelisa Kehriman.

”Selv om Hørsholm/Rungsted stillede op uden sine to stærkeste spillere, havde jeg ikke min vildeste fantasi drømt om, at vi kunne vinde. Det er en kæmpe præstation, at vi har lagt afstand til bunden og er så godt som 100 procent sikre på at blive i Elitedivisionen”, sagde en træt, men glad træner, Anders Tang, efter den sidste bold.

Virum-Sorgenfri mangler at møde Gentofte og allerede nedrykningsdømte Århus 1900.