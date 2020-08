Tennis-mænd i flot comeback: Virum vaskede pletten af

Efter nederlag i de to foregående runder kom Virum-Sorgenfris herrer i 1. division i den grad tilbage på ret kurs med en knusende sejr på 6-0 over topholdet KFUM, der hidtil ikke havde tabt en eneste holdkamp i sæsonen. Det skete endda uden at afgive et eneste sæt og totalt kun 19 partier.