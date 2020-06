Tennis-kasserer sagde farvel og blev hædret

Efter 15 års tjeneste som bestyrelsesmedlem trådte Thomas Klinkby tilbage på årets generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub. Klubbens formand, Torsten Foersum, kvitterede for indsatsen ved at udnævne ham til æresmedlem.

"Så nu kan vi ikke være flere. Jeg havde på et tidspunkt en drøm om, at vi skulle runde 1.000 medlemmer, men det har vi ikke banekapacitet til", sagde Torsten Foersum, der tidligere på året meldte ud, at han ikke ønskede genvalg som formand, men siden blev overtalt til at tage en tørn til, forbi klubben ikke kunne finde en afløser.