Det bliver spændende at se, om Anna Møller har hævet niveauet efter et år med collegetennis i USA.

Tennis: Virums førstesingle skifter til Holte

Trods tabet af Sofia Samavati forventer Virum-Sorgenfri Tennisklub at gå styrket ind til den ny sæson

Virum-Sorgenfri Tennisklubs damer reddede lige akkurat livet i Elitedivisionen indendørs, men rykkede ned i 1. division i udendørsturneringen for hold.

Målet er en hurtig tilbagevenden til Elitedivisionen, og det ser fornuftigt ud med tilgang af 25-årige Anna Signe Rasmussen, der tidligere har spillet i Virum-Sorgenfri og siden var med på Birkerøds hold, der vandt DM. Anna Signe Rasmussen har også kombineret tennis og uddannelse på Virginia Commenwealth University i USA og vandt for et par år siden VST Cup, hvor hun i finalen besejrede det danske stortalent, Clara Tauson.

I den nye sæson skal Anna Signe Rasmussen have en mentorrolle for Virum-Sorgenfris unge talenter: Anna Tang, der er kommet ind på Team Danmark linjen på Virum Gymnasium, 17-årige Victoria Ilene Andersen og 15-årige Therese Sofie Holst, der er kommet fra Kløvermarkens Tennisklub. Therese Sofie Holst har selv henvendt sig og betegnes som en spiller med stort potentiale og vilje til at satse helhjertet på tennis.