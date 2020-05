Tennis: Stærkt makkerpar viste vejen til stjernestatus

For et par årtier siden var Nils Trier Madsen blandt de absolut bedste spillere i Virum-Sorgenfri Tennisklub.

Da den aktive karriere var forbi, gik den pædagoguddannede Nils Trier trænervejen og var i en årrække træner i blandt andet Lyngby, Birkerød og Øresund Tennisklub. Han var også træner for Frederik Løchte Nielsen og sad i VIP-boksen og fulgte ivrigt med, da Lyngby-spilleren i 2012 vandt den mest prestigefyldte tennisturnering i verden, Wimbledon, i herredouble.

For et par år siden satte Nils Trier trænerjobbet på standby, men er netop vendt tilbage til barndomsklubben Virum-Sorgenfri, hvor han en gang om ugen øser ud af sin erfaring.

Han er også cheftræner på Tennisakademiet, der holder til i Birkerød, og her havde Nils Trier i fredags inviteret Frederik Løchte med som assisterende træner på en camp med fokus på double. Sammen fortalte de, hvad der skal til for at blive superstjerne i tennis, og til de 16 talenters store overraskelse handler det ikke så meget om talent, men om flid og vilje.