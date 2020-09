Vinderen af H.P. Cup 2020, Henrik Arum, sammen med Frida Jess og de øvrige deltagere samt det uundværlige supportteam, der sørgede for et vellykket arrangement. Foto: H. Arum

Tennis: Ny vinder af hyggeturneringen H.P. Cup

Hyggeturnering for seniorer i Hjortekær Tennisklub samlede 17 deltagere.

TENNIS Trods corona lykkedes det i sidste uge at gennemføre den traditionsrige H. P. Cup i Hjortekær Tennisklub for medlemmer over 60 år.