Tennis: Alt tegner til en plads i slutspillet

Lyngbys tennisherrer vandt 6-0 over Hørsholm/Rungsted.

Brødrene Nicolai og Marc Ferrigno samt Kristian Pless og Frederik Myhre sørgede uden at afgive et eneste sæt for føring på 4-0 efter de fire singler, og da begge doubler også endte med sejr, sluttede kampen 6-0.