"Det er held i uheld er det at mange af vores frivillige ikke har kunnet komme på festivaller i år, så de har tid til at lave kurserne," siger spillestedsleder Cecilia Cresco. Foto: Pernille Borenhoff

Templet vil lære de unge op: Kursus i video, lyd og alkoholfri drinks

Templet er en af de foreninger, der tilbyde kurser for unge i løbet af sommerferien

"Kommunen har henvendt sig til alle kommunens foreninger for at høre, om vi kunne tilbyde kurser til unge hen over sommeren. Og det vil vi meget gerne. Vi vil gerne sammen med kommunen støtte op om de unge i sommeren," siger Cecilia Cresco.