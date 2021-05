Templet slår dørene op

musik Templet åbner igen. Og den kommende weekend er der hele tre koncerter på programmet."Vi har været lukket siden midten af december og ventet rigtig længe på at åbne, så vi er alle super glade nu," siger spillestedsleder Cecilia Cresso, Templet.

Retningslinjerne er de samme, som da man havde åbent i efteråret. Nemlig at der er plads til 40 siddende koncertgæster. Og at baren lukker kl. 22.

Det nye er, at man skal vise sit coronapas for at blive lukket ind.