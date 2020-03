Templet aflyser ikke i aften: Søren Andersen lover, at han spiller

Havde du tænkt dig at få dig en guitaroplevelse ud over det sædvanlige, og havde du tænkt dig, at den oplevelse skulle finde sted i Templet i Lyngby i aften, så går du ikke forgæves.

Koncerter i masseavis aflyses i disse timer, fodbold- og ishockeykampe lige så. Alene på grund af frygt for coronavirus, og fordi regeringen tidligere på dagen kom med den opfordring, at arrangementer med over 1.000 deltagere enten aflyses eller udskydes.